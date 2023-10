Il franchise cinematografico Halloween, dopo la recente trilogia firmata da David Gordon Green, è pronto per esplorare l’immenso universo delle serie tv.

Nelle ultime ore Deadline, infatti, ha riferito che la Trancas International Films di Malek Akkad ha ceduto i diritti televisivi del franchise lanciato da John Carpenter negli anni settanta a Miramax Television, e lo ha fatto dopo aver lanciato un’asta di discreta entità a cui ha partecipato anche A24.

Secondo la fonte, nei piani di Miramax ci sarebbe la volontà di sviluppare il proprio franchise che possa portare sul piccolo schermo film tv e serie tv ambientate nel medesimo universo narrativo. A tal proposito, Marc Helwig, responsabile di Miramax Television, ha dichiarato:

Siamo estremamente entusiasti di portare Halloween in televisione. Non vediamo l’ora di espandere la nostra lunga e soddisfacente collaborazione con Trancas e il talentuoso Malek Akkad per introdurre questa iconica saga in una nuova forma di narrazione e per coinvolgere una nuova generazione di fan.