Forever Young: il trailer del drama sci-fi di Henk Pretorius

il canale youtube Dark Matter Studios ha da poco rilasciato il primo trailer di Forever Young, il dramma d’amore in salsa fantascientifica scritto e diretto da Henk Pretorius.

Forever Young segue Robyn, una donna anziana a cui viene data la possibilità di riavere la sua giovinezza attraverso un farmaco miracoloso capace di invertire il naturale processo di invecchiamento. La donna vede questa come un’opportunità per correggere il suo passato, ma Oscar, il suo amato compagno, rifiuta questa possibilità dal momento che non ha rimpianti e non cambierebbe nulla della vita che sino ad adesso i due hanno condiviso. Robyn, pertanto, dovrà decidere se intraprende questo viaggio senza di lui, senza conoscere quali potrebbero essere le conseguenze.

IL TRAILER

FOREVER YOUNG

Il film è diretto da Henk Pretorius e co-scritto dallo stesso regista insieme a Jennifer Nicole Stang e Greg Blyth. Nel cast spazio per Diana Quick (Robyn), Bernard Hill (Oscar), Amy Tyger (Robyn Giovane), Mark Jackson (Jim), inoltre Stephanie Beacham, Ana Wolf, Julian Glover.

Forever Young non ha ancora una data di uscita, pertanto sarà nostra cura informarvi prontamente di ulteriori notizie in merito.

IL POSTER