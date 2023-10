Prime Video ha diffuso in rete il teaser trailer di Buon Natale da Candy Cane Lane, la folle commedia natalizia con protagonista Eddie Murphy.

Il mattatore della comicità statunitense Eddie Murphy torna a recitare per il colosso Amazon (in precedenza lo aveva fatto per Il principe cerca figlio) grazie ad una commedia natalizia dove è sempre bene stare attenti a ciò che si desiderà. Questa è la sinossi ufficiale:

In questa commedia natalizia Eddie Murphy interpreta Chris, un uomo intento a a vincere la competizione annuale degli addobbi di Natale del suo quartiere. Chris (Eddie Murphy) inavvertitamente fa un accordo con una maliziosa elfa di nome Pepper (Jillian Bell) per aumentare le sue possibilità di vittoria, ma l’elfa lancia un incantesimo che dà vita ai “12 giorni di Natale” scatenando il caos in tutta la città. Correndo il rischio di rovinare le vacanze a tutta la famiglia, Chris, sua moglie Carol (Tracee Ellis Ross), e i loro tre figli devono correre contro il tempo per rompere l’incantesimo di Pepper, combattere personaggi magici e subdoli e salvare il Natale per tutti.

Con Eddie Murphy, il cast di Buon Natale da Cany Cane Lane conta la presenza di Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede, Chris Redd, D.C. Young Fly e Anjelah Johnson-Reyes. La regia del film è stata curata da Reginald Hudlin, regista del celebre successo comico “Il principe cerca moglie” sempre con Murphy nei panni del protagonista. Tra i produttori anche spicca la presenza di Brian Grazer.

Candy Cane Lane sarà su Prime Video dal 1° dicembre 2023.