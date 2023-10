Box Office Italia: L’esorcista – Il Credente davanti ai nuovi film giovedì

Nessuna nuova proposta è riuscita a centrare la prima posizione del Box Office Italia, pertanto a guidare il botteghino pertanto è rimasto a L’esorcista – Il Credente.

Nel primo giorno del nuovo weekend cinematografico L’esorcista – Il Credente ha raccolto un nuovo incasso da 80 mila euro, per un totale di 1,64 milioni. Lo scialbo incasso ottenuto dall’horror di David Gordon Green, però, dovrebbe essere sufficiente a tenere il primato per tutto il weekend.

La più alta nuova proposta è rappresentata da DogMan, l’osannato nuovo film diretto da Luc Besson ha esordito ieri con 51 mila euro (55 mila se si includono le anteprime). In terza posizione si è classificato l’altro horror in programmazione “Talk to Me“, e lo ha fatto con un nuovo incasso da 35 mila euro, per un totale di 1,59 milioni.

Tra gli altri nuovi film del weekend, L’ultima volta che siamo stati bambini ha esordito con 28 mila euro, mentre Il mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 ha raccolto solo 3700 euro.

