The Walking Dead: The Ones Who Live, un nuovo teaser trailer

Nella notte italiana, direttamente dal panel AMC del New York Comic-Con 2023, è stato diffuso un nuovo teaser trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live, lo spin-off dedicato ai personaggi di Rick e Michonne.

Relativamente breve ma di certo intenso, il teaser trailer offre un nuovo sguardo ai due celebri personaggi interpretati da Andrew Lincoln e Danai Gurira, per quello che si candida come l’evento televisivo più atteso dai fan dell’universo esteso The Walking Dead. Oltre al teaser (qui di seguito), dal palco è stata riconfermata la presenza in The Ones Who Live di un altro volto noto del franchise, ossia, Jadis (Pollyanna McIntosh). Nel cast, infine, sarà presente anche Terry O’Quinn, attore che in molti ricorderanno nella serie Lost.

La serie, inizialmente pensata come un film interamente incentrato su Rick Grimes (Andrew Lincoln), sarà offerta al pubblico americano da febbraio 2024, divisa in sei episodi. Nel cast ci sarà spazio per Andrew Lincoln, Danai Gurira, Lesley-Ann Brandt, Pollyanna McIntosh, Matt Jeffries, Terry O’Quinn.

LA TRAMA: The Walking Dead: The Ones Who Live racconta un’epica storia d’amore di due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Tenuti lontani dalla distanza. Dai fantasmi di ciò che erano. Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti… e, fondamentalmente, una guerra contro i vivi. Riusciranno a trovarsi l’un l’altra e ciò che erano in una situazione diversa da qualsiasi altra abbiano mai conosciuto prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l’altro, sono ancora vivi o scopriranno che anche loro sono “morti che camminano”?