Le riprese aggiuntive di Doctor Strange 2 dureranno fino a fine 2021

A quanto pare la nuova sessione di riprese aggiuntive di Doctor Strange in the Multiverse of Madness avrà una durata molto più lunga del previsto.

Divenuta oramai prassi ad Hollywood, in special modo in casa Marvel Studios, la sessione aggiuntiva di riprese del sequel di Doctor Strange si dilaterà almeno fino a fine 2021. A confermarlo è stato questa mattina un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter. In particolare, pare che Sam Raimi, il cast e la troupe di produzione si ritroveranno a Los Angeles per ben sei settimane, con sei giorni a settimana, vacanze di Natale incluse. La fonte riferisce, inoltre, che la nuova sessione potrebbe prevedere anche la possibilità di rigirare completamente alcune sequenze.

Nei programmi dei Marvel Studios, pare che nelle prime due settimane si “sistemeranno” alcune scene girate nella prima sessione di riprese che si è svolta nel Regno Unito, e questo perchè non tutti gli attori erano disponibili all’epoca. Le riprese principali sono iniziate a novembre 2020, per poi interrompersi a gennaio 2021 e ripartire più in là, terminando in primavera.

Ricordiamo, infine, che l’uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è stata posticipata al 6 maggio 2022, in precedenza la release era stata fissata per marzo 2022. Qui tutte le modifiche al calendario Marvel Cinematic Universe.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron. CAST: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Rachel McAdams. USCITA: Negli Usa dal 25 marzo 2022.

TRAMA NON UFFICIALE: Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più “spaventoso” dell’intero Marvel Cinematic Universe.