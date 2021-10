Doctor Strange 2 e gli altri film Marvel del 2022 cambiano data di uscita

Nonostante i Box Office mondiali abbiano ripreso a macinare incassi importanti dopo l’emergenza Covid-19, i Marvel Studios hanno scelto di dare ancora più tempo ad alcuni dei più attesi del 2022.

Il primo dei cinecomic ad aver ottenuto un leggero ritardo nella data di uscita è stato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il film era atteso per il marzo 2022, mentre ora esordirà il 6 maggio 2022. Come un effetto domino, tutti gli altri film della prossima Fase MCU hanno dovuto cambiare data.

Thor: Love and Thunder è stato spostato dalla data di maggio a quella dell’8 luglio 2022, ed ancora Black Panther: Wakanda Forever è passato da quest’ultima data all’11 novembre 2022. The Marvels (sequel di Captain Marvel) è stato, invece, spostato dalla data di novembre a quella del 17 febbraio 2023. Per concludere, Ant-Man and the Wasp: Quantumania è passato da febbraio 2023 al 28 luglio 2023.

Ecco in riepilogo le date dei prossimi film:

Aggiungiamo, infine, che la Disney ha anche scelto di rinviare l’uscita cinematografica di Indiana Jones 5, la nuova data di uscita è il 30 giugno 2023.