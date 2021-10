Hawkeye: una nuova adrenalinica clip dalla serie dedicata ad Occhio di Falco

Marvel Studios ha rilasciato la versione italiana della nuova clip esclusiva della serie Hawkeye diffusa solo qualche giorno fa.

Il lancio della nuova clip, oltre a mostrare alcune sequenze inedite rispetto al trailer, ricorda che il primo appuntamento su Disney+ (24 novembre) regalerà ai fan la visione di due episodi. Qui di seguito il comunicato ufficiale collegato al lancio della clip:

“18 ottobre 2021 – Disney+ ha svelato che Hawkeye debutterà con un doppio episodio il 24 novembre in esclusiva sulla piattaforma streaming. Gli episodi successivi dell’attesissima serie Marvel Studios in sei parti saranno disponibili a cadenza settimanale, ogni mercoledì. Una nuova clip di 60 secondi offre ai fan un’anteprima di Clint Barton e Kate Bishop in azione.”

HAWKEYE

PRODUZIONE: La serie tv avrà come showrunner e sceneggiatore Jonathan Igla. In cabina di sceneggiatura anche Katrina Mathewson e Tanner Bean. Lo sviluppo sarà a cura di Marvel Studios, sotto la produzione diretta di Kevin Feige. In cabina di regia spazio per il duo Bert and Bertie, e Rhys Thomas. CAST: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Fra Free, Zahn McClarnon. DISTRIBUZIONE: La serie approderà su Disney+ a partire dal 24 novembre 2021 con i primi due episodi.

TRAMA: In questa New York natalizia, Clint Barton, anche conosciuto come Occhio di Falco, passa il testimone (in questo caso l’arco) a una nuova generazione. Più precisamente a Kate Bishop, una giovane guerriera che ha passato anni per cercare di somigliare al suo eroe.