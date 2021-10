Mel Gibson a bordo del progetto The Continental, la serie prequel di John Wick

L’attore Mel Gibson è entrato a far parte del cast in costruzione di The Continental, la serie di Starz progettata come prequel del famoso franchise John Wick.

Secondo Deadline, il primo a confermare l’ingaggio, il ruolo assegnato a Mel Gibson sarà quello di un misterioso personaggio noto come Cormac. Nessun altro dettaglio è stato rivelato a riguardo. La fonte, inoltre, aggiunge che Keanu Reeves, protagonista della saga cinematografica John Wick, dovrebbe apparire nella serie solo in veste di produttore.

Al centro della trama di The Continental ci sarà il giovane Winston Scott (Ian McShane nei film) che nella New York del 1975 fa i conti con il suo passato e si ritrova alle prese con rischi mortali legati all’hotel. I produttori di The Continental sono Greg Coolidge e Kirk Ward, impegnati tra l’altro anche come sceneggiatori e showrunner. Nel team della produzione ci sono anche Basil Iwanyk, Eric Lee, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick e Rhett Reese.

Non resta che attendere nuovi dettagli in merito.