Anche il giovane Jacob Scipio nel film HBO Max su Batgirl

Il cast del film dedicato a Batgirl potrà contare sul giovane talento di Jacob Scipio, attore di recente apprezzato come villain in Bad Boys for Life.

SuperHeroHype ha riportato poco fa l’ingaggio del giovane attore, ma tuttavia non ha svelato alcun dettaglio sul ruolo assegnatogli dai registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, tra l’altro proprio con Jacob Scipio per Bad Boys for Life. L’attore si va così ad aggiungere ai già confermati Leslie Grace, nell’iconico ruolo di Barbara Gordon aka Batgirl, e J.K. Simmons come il Commissario Gordon, ruolo tra l’altro già interpretato in Justice League.

Ricordiamo che Batgirl è solo il primo di tanti film DC destinati alla piattaforma digitale HBO Max, tutti in un modo o nell’altro collegati al filone principale DC Extended Universe, gli altri sono Zatanna, Blue Beetle e Static Shock.

BATGIRL

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah su uno script firmato da Christina Hodson. Warner Bros produrrà la pellicola indirizzandola però solo su HBO Max. CAST: Leslie Grace, J.K. Simmons, Jacob Scipio. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su HBO Max.

TRAMA FUMETTO: Barbara Gordon è l’alter ego più noto di Batgirl, introdotto inizialmente nei fumetti nel 1961 come Betty Kane. Nel 1967 i produttori della serie tv di Batman hanno reinventato il personaggio per attirare pubblico femminile: Yvonne Craig la interpretò sul piccolo schermo. Al cinema, è stata interpretata da Alicia Silverstone nel film di Joel Schumacher Batman & Robin.