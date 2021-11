20th Century ha finalmente svelato il titolo del prequel di Predator

La 20th Century, attraverso i suoi canali social, ha finalmente svelato il titolo del prequel di Predator, il film del 1987 interpretato da Arnold Schwarzenegger in cui vediamo per la prima volta il terribile alieno appartenente alla razza degli Yautja.

Prey, inizialmente indicato come Skull, è il titolo definitivo del prossimo capitolo del franchise Predator ambientato nell’antica Comancheria, ovvero la terra una volta occupata dai nativi americani comanche, in un passato di circa 300 anni fa. La storia segue le vicende di Nara – chiamata Kee nella sinossi preliminare – una giovane e abile guerriera comanche, che cerca in tutti i modi di salvare il suo popolo dagli attacchi di un feroce alieno Yautja.

Il Social Post

"Prey", una new entry nel franchise di Predator, è ambientato nel mondo della Nazione Comanche 300 anni fa. Guarda il film originale diretto da Dan Trachtenberg ("The Boys", "10 Cloverfield Lane") solo su @DisneyPlusIT nel 2022. pic.twitter.com/fwGjI0101g — 20th Century Studios Italia (@20thCenturyIT) November 12, 2021

L’ultima volta che la saga Predator è approdata al cinema è stato con The Predator nel 2018, film diretto da Shane Black poco apprezzato da pubblico e critica, e capace di portare nelle casse della oramai andata 20th Century Fox solo 160 milioni di dollari su un budget di 90 milioni.

Il nuovo capitolo di questo franchise è stato scritto da Patrick Aison e diretto da Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) il quale è un membro della Comanche Nation. La produzione è curata da Jhane Myers, una nativa americana Comanche, molto attenta alla cultura del suo popolo e alle sue antiche tradizioni. Del cast ancora non si hanno molte informazioni, sappiamo solo che a vestire i panni della giovane guerriera Nara è Amber Midthunder.

Prey non approderà nei cinema, ma in Italia sarà ospitato su Disney+ entro il 2022, negli USA sarà la piattaforma streaming di Hulu a diffonderlo entro la prossima estate.