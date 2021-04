Resident Evil: Welcome to Raccoon City rinviato a novembre

Sony Pictures continua a rimescolare le proprie carte in tavola e, dopo aver rinviato Venom 2, cambia la data di uscita anche di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il film tratto dal celebre videogame.

Attraverso un aggiornamento proveniente da SuperHeroHype, infatti, si evince che il reboot della saga Resident Evil ha ottenuto questa sera una nuova data di uscita cinematografica. Atteso inizialmente per il 3 settembre 2021, l’horror diretto da Johannes Roberts ora esordirà nelle sale Usa il prossimo 24 novembre, poco prima del weekend del Ringraziamento americano.

Le riprese di Resident Evil: Welcome to Raccoon City sono terminate, ma ciononostante la Sony non ha ancora diffuso materiali promozionali legati al film.

RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Johannes Roberts, e sceneggiato da Greg Russo, e prodotto da James Wan. CAST: Kaya Scodelario sarà Claire Redfield, Hannah John-Kamen sarà Jill Valentine, Robbie Amell sarà Chris Redfield, Tom Hopper sarà Albert Wesker, Avan Jogia sarà Leon S. Kennedy, e Neal McDonough sarà William Birkin, Donal Logue, Chad Rock, Lily Gao.

TRAMA: La saga cinematografica Resident Evil è stata avviata da Paul W.S. Anderson nel 2002, ovviamente la trama è stata adattata dall’omonima saga videoludica di proprietà della Capcom. I capitoli arrivati in sala sono stati sei e, complessivamente, hanno incassato oltre 1,2 miliardi di dollari. La protagonista dell’intera sagà è stata interpretata da Milla Jovovich.

Nelle sale Usa dal 24 novembre 2021.