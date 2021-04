L’inatteso successo ottenuto da Cena con Delitto – Knives Out, film diretto da Rian Johnson nel 2019, produrrà non uno, ma bensì due sequel.

Capace di incassare la bellezza di 300 milioni di dollari nel Box Office Worldwide, nonchè numerosi riconoscimenti da parte della critica internazionale, Cena con Delitto – Knives Out è pronto per il secondo round… per anche per un terzo. Deadline ha infatti confermato che il colosso digitale Netflix produrrà non uno, ma bensì due sequel del film nel prossimo futuro.

La fonte ha rivelato che il regista Rian Johnson tornerà in cabina di regia per entrambi i sequel, e che tra l’altro è già a lavoro sulla sceneggiatura, inoltre ha anche confermato il ritorno di Daniel Craig, vero mattatore della prima pellicola approdata al cinema nel 2019. In questo nostro indirizzo potete dare una lettura alla nostra recensione di Cena con Delitto – Knives Out.

Cena con Delitto – Knives Out

Nel cast diretto da Rian Johnson figuravano Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Ana de Armas, Don Johnson, Katherine Langford e Christopher Plummer.

La Trama del primo film: Il regista Rian Johnson rende il proprio omaggio alla regina del giallo Agatha Christie con CENA CON DELITTO – KNIVES OUT, intrigante e attuale mistery, dove tutti, nessuno escluso, possono essere il possibile assassino. Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un agiato romanziere, viene trovato morto, in circostanze misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo 85esimo compleanno.Il celebre detective Benoit Blanc (Daniel Craig), uomo di straordinario intuito e carisma, è incaricato del caso, e sospetta si tratti di un omicidio.