Il colosso dello streaming Netflix ha scelto di rinnovare la serie animata Pacific Rim: La Zona Oscura per una seconda stagione, l’annuncio questa sera.

Forte dell’apprezzamento dei fan di genere, l’anime dedicato al celebre franchise Pacific Rim ha ottenuto il rinnovo per una nuova stagione, con la promessa di una distribuzione non proprio lontana nel tempo. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social di Netflix. Avete già letto la nostra recensione della prima stagione di Pacific Rim: La Zona Oscura? Fatelo a questo nostro indirizzo.

PACIFIC RIM: LA ZONA OSCURA

PRODUZIONE: La serie anime è stata creata da Craig Kyle e Greg Johnson, con Legendary Television e Polygon Pictures impegnate con Netflix in cabina di produzione.

TRAMA PRIMA STAGIONE: C’è stato un tempo in cui i Kaiju emergevano da una misteriosa breccia sul fondo dell’Oceano Pacifico ritrovandosi alle prese con dei robot giganti, i Jaeger, costruiti per lottare contro di loro. Quell’epoca è passata. Ora l’Australia è dominata dai Kaiju, costringendo a far evacuare l’intero continente. I fratelli Taylor e Hayley, rimasti indietro, intraprendono una disperata ricerca per i genitori scomparsi, imparando da soli a pilotare un Jaeger rovinato e abbandonato da molto tempo per avere un aiuto nella loro missione e avere almeno la più piccola speranza di sopravvivere.

La prima stagione è su Netflix dal 4 marzo 2021. La seconda stagione arriverà prossimamente.