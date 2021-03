Nuovo rinvio per il cinecomic Venom: La furia di Carnage

La Sony ha scelto di rinviare “ancora una volta” Venom: La furia di Carnage, il cinecomic Marvel diretto da Andy Serkis, con Tom Hardy nuovamente nel ruolo da protagonista.

Il nuovo rinvio commissionato dallo studios sposta l’uscita americana del film dalla precedente data del 17 settembre 2021 a quella del 24 settembre. Lo spostamento di una sola settimana, a quanto pare, sarà utile a dare maggior spazio a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, altro cinecomic Marvel (sponda Disney) recentemente spostato al 3 settembre. Ricordiamo, inoltre, che Venom: La furia di Carnage aveva già subito un lungo rinvio in precedenza, passando da un’uscita estiva a quella del 17 settembre.

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE

PRODUZIONE: Il film è stato scritto da Kelly Marcel e Tom Hardy, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson. Le riprese si sono tenute tra Londra e San Francisco. CAST: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris.

Nelle sale Usa dal 24 settembre 2021.