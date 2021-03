Sylvester Stallone lavora ad una serie prequel della saga Rocky

L’attore Sylvester Stallone sta attualmente lavorando su una sceneggiatura di una serie tv collegata al celebre franchise Rocky.

Dopo sei capitoli, due spin-off (Creed) ed un terzo in arrivo, la saga legata al mito di Rocky Balboa potrebbe trovare nuovo sprint attraverso una serie prequel incentrata sulla gioventù del famoso pugile. Utilizzando l’account Instagram, infatti, Sylvester Stallone ha confermato di essere a lavoro sulla stesura di una sceneggiatura per una serie prequel. Nonostante la penuria di dettagli, pare che il progetto potrebbe essere sviluppato su più stagioni, raccontando alcuni importanti eventi legati alla nascita del mito di Rocky.

La prima volta di Rocky al cinema è arrivata nel 1976, il film fu scritto dallo stesso Sylvester Stallone, diretto da John G. Avildsen e vinse la bellezza di tre premi Oscar, tra cui il Miglior Film e la Miglior Regia. Negli anni la saga dedicata al celebre pugile ha avuto un successo straordinario entrando così a far parte della cultura pop mondiale. L’ultima volta di Sylvester Stallone nei panni di Rocky Balboa è avvenuta in Creed II, il secondo spin-off dedicato ad Adonis Creed, figlio dell’amico del pugile italo-americano interpretato da Michael B. Jordan. Attualemente è in via di sviluppo un terzo spin-off.

Qui di seguito i due post-social di Sylvester Stallone con le bozze della sceneggiatura.