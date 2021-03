Chiamami ancora amore: teaser e foto della nuova serie Rai

Chiamami ancora amore, è la nuova serie Rai prodotta Indigo Film e Rai Fiction in associazione con About Premium Content.

Sarà trasmessa prossimamente su Rai 1, la serie Chiamami ancora amore, diretta da Gianluca Maria Tavarelli con Greta Scarano e Simone Liberati, con la partecipazione di Claudia Pandolfi.

Di seguito le prime immagini di Chiamami ancora amore:

Simone Liberati e Greta Scarano – foto di Fabrizio de Blasio

Claudia Pandolfi – foto di Fabrizio de Blasio



TRAMA

Anna e Enrico si sono molto amati. E poi si sono molto odiati. Dopo undici anni di matrimonio e un figlio, si separano.

La loro separazione diventa ben presto una guerra distruttiva, col risultato che i servizi sociali sono costretti a intervenire per valutare la loro capacità genitoriale.

Com’è possibile che una coppia che è stata così complice e affiatata non riesca a risparmiarsi umiliazioni e vendette? Come può un amore così grande sfociare in un odio tanto cieco?

Toccherà a un assistente sociale andare in fondo alla loro storia, ripercorrendola dall’inizio e svelando uno a uno i loro segreti, fino a scoprire il vero motivo dello scontro.

Come si fa ad amare così tanto e a sbagliare tutto lo stesso? È questo il quesito che accompagna il teaser trailer della nuova serie Rai con protagonisti Greta Scarano e Simone Liberati.

Chiamami ancora amore, una serie di Giacomo Bendotti con la regia di Gianluca Maria Tavarelli con Greta Scarano e Simone Liberati, con la partecipazione di Claudia Pandolfi, andrà prossimamente in onda su Rai1.