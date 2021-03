Il colosso digitale Netflix ha da poco diffuso il primo trailer italiano di I Mitchell contro le Macchine, il film d’animazione prodotta da Phil Lord, Christopher Miller e Kurt Albrecht.

Acquistata da Netflix per la cifra di 110 milioni di dollari dopo l’abbandono dei diritti di distribuzione da parte di Sony Pictures, la pellicola animata, nota in precedenza come Superconnessi, approderà in digitale a partire dal 30 aprile. Quest’oggi, come anticipato, Netflix ha presentato il primo interessante trailer italiano, lo trovate in fondo alla pagina.

I MITCHELL CONTRO LE MACCHINE

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Jeff Rowe e Michael Rianda, e realizzato da Sony Pictures Animation. Tra i produttori anche Phil Lord, Chris Miller, Kurt Albrecht. CAST: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Michael Rianda, Eric Andre, Oliva Colman

TRAMA: Dagli stessi esseri umani creatori di Spider-Man: Un nuovo universo e The LEGO Movie arriva I Mitchell contro le macchine, un film d’animazione ricco di azione e di divertimento che ha come protagonista una famiglia ordinaria impegnata in un’impresa stra-ordinaria: salvare il mondo da un’apocalisse robot. Un’inezia, no? Tutto ha inizio quando l’alternativa e creativa Katie Mitchell viene ammessa alla scuola di cinema dei suoi sogni e non vede l’ora di lasciare casa e incontrare “la sua gente”. Suo padre Rick, grande amante della natura, insiste affinché tutta la famiglia la accompagni a scuola in un assolutamente-non-imbarazzante-né-forzato ultimo viaggio on the road. Ma proprio quando le cose sembrano non poter andare peggio, la famiglia Mitchell si ritrova nel bel mezzo di una rivolta di robot! Tutti gli oggetti tecnologici – dagli smartphones agli aspirapolveri roomba, fino ai malvagi Furby – vengono ingaggiati con l’obiettivo di catturare ogni essere umano sul pianeta. Adesso salvare l’umanità è compito dei Mitchell, ovvero Katie e Rick insieme all’allegra mamma Linda, lo stravagante fratellino Aaron, il morbido carlino Monchi e due amichevoli e ingenui robot.

Su Netflix dal 30 aprile 2021.