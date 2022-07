New Line Cinema ha deciso di spostare la data di uscita di The Last Train to New York, annunciato remake americano dello zombie movie coreano Train to Busan.

Affidato da tempo alla regia di Timo Tjahjanto (qui), il remake del noto zombie movie coreano diretto da Sang-ho Yeon nel 2016 è stato spostato da New Line Cinema ad una data da destinare (via Bloody Disgusting), la release precedente (il 21 aprile 2023) è stato affidato ad un altro remake, ovvero quello di Salem’s Lot. E’ presumibile che la nuova data sarà presto annunciata.

James Wan e Michael Clear produrranno con la loro Atomic Monster, con Gary Dauberman impegnato nella stesura della sceneggiatura. Judson Scott, Sidonie Dumas, Christophe Riandee e Johanna Byer sono i produttori esecutivi.

L’originale Train to Busan è arrivato nelle sale coreane, e successivamente nel mondo, nel corso del 2016 riscuotendo enorme successo tra critica e pubblico, tra l’altro ottenendo il plauso dei presenti al Festival di Cannes. Il film ha generato un sequel “Peninsula – Train to Busan 2″, ed un prequel animato “Seoul Station“.