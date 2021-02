Il remake americano di Train to Busan ha trovato un regista

L’annunciato remake americano di Train to Busan ha trovato un regista in Timo Tjahjanto, filmmaker noto per film quali Killers e Headshot.

Annunciato nel 2018, quasi in corrispondenza con l’inizio della produzione del sequel Peninsula – Train to Busan 2, il remake americano dello zombie movie coreano continua a compiere passi da giganti che lo porterà prossimamente nelle sale.

Timo Tjahjanto è noto al momento per aver co-diretto con Kimo Stamboel film di successo di produzione indonesiana come Macabre, Killers e Headshot, mentre da solo ha diretto recentemente May the Devil Take You e The Night Comes For Us, entrambi distribuiti da Netflix.

James Wan e Michael Clear produrranno con la loro Atomic Monster, con Gary Dauberman impegnato nella stesura della sceneggiatura. L’originale Train to Busan è arrivato nelle sale coreane, e successivamente nel mondo, nel corso del 2016 riscuotendo enorme successo tra critica e pubblico, tra l’altro ottenendo il plauso dei presenti al Festival di Cannes. Il suo sequel, Peninsula – Train to Busan 2, è approdato nelle sale lo scorso anno.