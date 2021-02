Marvel Studios si riprende i diritti di Jessica Jones e The Punisher

I Marvel Studios sono tornati finalmente in possesso dei diritti di Jessica Jones e The Punisher dopo la fortunata avventura in casa Netflix.

Dopo quelli di Daredevil, Luke Cage ed Iron Fist, è tempo per Jessica Jones e The Punisher di uscire dall’anonimato e tornare in casa Marvel. Ad oggi non ci sono stati ancora commenti ufficiali da parte di Kevin Feige e company, ma è chiaro che l’attenzione dei fan sulla questione è sempre viva.

Come oramai noto da tempo, le serie co-prodotte da Marvel Tv (assorbita di recente da Marvel Studios) e Netflix sono state cancellate dal colosso dello streaming con una nota fondamentale relativa a possibili futuri piani da parte di Marvel, ovvero che nessun revival o nuove stagioni potevano essere realizzate nei due anni successivi alla cancellazione.

Nel recente passato si è parlato di una possibilità di reintegrare il personaggio di Jessica Jones (magari con re-casting) nella futura serie dedicata a She-Hulk, per quanto riguarda invece il mitico Frank Castle si viaggia ancora con la speranza di rivedere Jon Bernthal nel ruolo in futuro.