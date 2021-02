Posted on

Gli amanti dei fumetti Marvel sanno perfettamente che tra i villain più noti dell’universo Daredevil, il temibile Bullseye ricopre un ruolo fondamentale, proprio per questo sembra abbastanza strano che nelle prime stagioni televisive Netflix questo personaggio non sia ancora sceso in campo. Intervistato da Screengeek, il protagonista della serie tv, Charlie Cox, ha stuzzicato la fantasia dei fan dei