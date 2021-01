Fate – The Winx Saga è la nuova serie Netflix ispirata alla famosa serie animata Winx Club, prodotto italiano esportato in tutto il mondo da Iginio Straffi. Questa è la recensione.

Nascosta in un mistico mondo parallelo, la scuola di Alfea addestra le fate nelle arti magiche da migliaia di anni. Bloom, studentessa della scuola, è una fata diversa dalle altre: la ragazza è infatti cresciuta nel mondo degli esseri umani, e, nonostante abbia un animo gentile, dentro di sé nasconde un forte potere magico in grado di distruggere entrambi i mondi. Per gestirlo, Bloom deve controllare le proprie emozioni, ma la cosa si potrebbe rivelare complicata dovendo anche fare i conti con le questioni dell’adolescenza. In questa avventura sarà aiutata dalle sue nuove compagne di stanza: Stella (fata della luce), Aisha (fata dell’acqua), Musa (fata della mente) e Terra (fata delle piante).

Diversamente dalla serie animata, sin dai primi secondi è possibile notare come la trasposizione live-action prenda un tono molto più dark. Detto questo è bene sottolineare che il problema principale di Fate – The Winx Saga non è tanto la differenza di tono, ma come tutta la storia alla base sia stata completamente stravolta.

A parte il titolo e i nomi di alcuni personaggi, la serie prende le distanze, e non poco, dal materiale originale. I vari personaggi hanno una caratterizzazione e una storia alle spalle totalmente diversa, talvolta banale e senza senso. La sceneggiatura presenta tutti i tratti di film e serie tv adolescenziali visti e rivisti, il tutto condito da alcune battute al limite del ridicolo. I dialoghi sono spesso prolissi e la trama sembra portata avanti a fatica pur di portare avanti lo show. A complicare le cose, la totale assenza delle Trix, le antagoniste storiche delle Winx. A tal proposito, sorprende il fatto che tra i produttori della serie ci sia anche la Rainbow, lo studio d’animazione che ha dato vita al franchise animato.

Tra i pochi lati positivi di Fate – The Winx Saga, piace citare la fotografia e le ambientazioni di un livello superiore rispetto ad altri prodotti Netflix, così come gli effetti speciali di sicura qualità. Un plauso va alla recitazione: tutti gli attori, sono credibili e capaci di comunicare anche con il solo sguardo e con il movimento corporale.

⭐⭐ Classificazione: 2 su 5.

VERDETTO FINALE: “Fate – The Winx Saga” è una serie tv adolescenziale che si va ad inserire tra altri prodotti di genere, senza però aggiungere o togliere nulla ad una mitologia tanto apprezzata dai fan storici della saga. Se questo è il risultato di questa prima stagione, allora potevamo farne tranquillamente a meno.