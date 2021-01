Morto a 87 anni Larry King, celebre conduttore tv

Larry King, celebre conduttore televisivo americano, è morto all’età di 87 anni presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles dove era ricoverato da qualche settimana per delle complicazioni dovute all’infezione da Covid-19.

A dare la triste notizia è stato il team del conduttore tramite un tweet sulla pagina ufficiale di King.

Larry King, all’anagrafe Larry Zieger, iniziò la carriera in televisione sul finire degli anni Settanta dopo aver lavorato in radio. Nel 1985 iniziò a condurre sulla CNN l’ormai storico Larry King Live, talk show andato in onda fino al 2010.

King recitò anche in alcuni film – specialmente interpretando se stesso – tra cui Ghostbusters (1984), I perfetti innamorati (2001) e La donna perfetta (2004).

Di seguito l’annuncio della morte dato dal team del conduttore su Twitter: