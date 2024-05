Sigourney Weaver sarà in The Mandalorian & Grogu

L’attrice Sigourney Weaver è entrata a far parte del cast di The Mandalorian & Grogu, il prossimo live action dell’universo Star Wars.

Divenuta una leggenda della fantascienza grazie alle sue iconiche interpretazioni in saghe di successo quali “Alien” ed “Avatar“, la Weaver viene data dal The Hollywood Reporter in trattative avanzate per un ruolo non noto nel film che andrà a sostituire la quarta stagione di The Mandalorian, primo tra l’altro dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker del 2019.

The Mandalorian & Grogu sarà diretto dal creatore della serie The Mandalorian “Jon Favreau“, con riprese fissate per fine anno. In produzione figurano al momento lo stesso Favreau, la CEO di Lucasfilm “Kathleen Kennedy” e il direttore creativo di Lucasfilm “Dave Filoni“.

La data di uscita del film al cinema è al momento fissata per il 22 maggio 2026.

La serie The Mandalorian è stata lanciata su Disney+ nel novembre del 2019 riscuotendo da subito l’entusiasmo dei fan Star Wars. Pedro Pascal ha rivestito – e probabilmente lo farà anche nel film – i panni del protagonista Din Djarin, mentre il piccolo Grogu – o come molti lo hanno soprannominato Baby Yoda – è divenuto un’icona immortale della cultura pop degli ultimi anni. Da questa serie, poi, sono nati gli spin-off su Boba Fett e Ahsoka.

Correlati