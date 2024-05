House of the Dragon S2: una featurette dal dietro le quinte

In attesa della messa in onda dei nuovi episodi, la serie di successo House of the Dragon in questi giorni è tornata protagonista in rete attraverso una speciale featurette.

Il breve video – diffuso attraverso i canali ufficiali Max – offre uno sguardo al dietro le quinte della seconda stagione, tra set immensi, segreti sulla realizzazione dei celebri draghi ed alcune dichiarazioni da parte dello showrunner/sceneggiatore e produttore Ryan Condal. La trovate in fondo alla pagina.

Ricordiamo che la seconda stagione di House of the Dragon sarà rilasciata su Sky dal 17 giugno su Sky e in streaming su Now, in contemporanea con l’America.

La serie tv è stata creata da Ryan Condal (anche nei panni di showrrunner) e George RR Martin. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Alan Taylor, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La seconda stagione conterà su 8 episodi.

NEL CAST Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Matthew Needham, Tom Glynn-Carney, Phia Saban, Ewan Mitchell.

House of the Dragon: cosa succederà nella seconda stagione?

Westeros è sull’orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade e i trailer disponibili, quello dei Verdi (Green) e quello dei Neri (Black), riflettono queste due fazioni.

In questa seconda stagione il regno verrà spaccato in due e tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere.

