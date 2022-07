Netflix ha diffuso il primo folle trailer di Day Shift, l’action movie con vampiri che vede protagonista assoluto Jamie Foxx.

Annunciato nell’ottobre del 2020, Day Shift – A Caccia di Vampiri sarà disponibile sulla celebre piattaforma digitale a partire dal 12 agosto mettendo in mostra muscoli e tanto divertimento. Al centro della trama un addetto alle pulizie di piscine (Jamie Foxx) il cui segreto che porta va contro ogni possibile immaginazione: come secondo lavoro infatti uccide vampiri per rivendere canini al mercato nero. Tutto cambia nella sua vita quando, per rimediare ad un casino, è costretto ad allearsi con due improponibili aiutanti per cacciare il vampiro più pericoloso della città.

Il film è stato prodotto da Chad Stahelski (John Wick), mentre la regia è stata affidata all’esordiente J.J. Perry, la cui prima parte della carriera è stata come coordinatore degli stunt per la saga Fast and Furiuous. La sceneggiatura è stata firmata in precedenza da Shay Hatten (Army of the Dead) e Tyler Tice. Nel cast, con Foxx, anche Dave Franco, Meagan Good, Oliver Masucci, Scott Adkins e la stella del rap Snoop Dogg.