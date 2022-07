IMAX Corporation ha da poco diffuso una speciale featurette dedicata a Nope, l’horror in arrivo nelle sale diretto da Jordan Peele.

La breve clip è stata diffusa attraverso i canali social ufficiali e mostra sequenze dal dietro le quinte girate con cinepresa IMAX, ma offre anche alcune dichiarazioni da parte del regista Jordan Peele. In Italia il film di Peele sarà distribuito nelle sale a partire dall’11 agosto, ovvero quasi un mese dopo la release americana, fissata lo ricordiamo per il 22 luglio prossimo.

Trovate la featurette nel tweet qui di seguito.

Shot with IMAX film cameras, #NOPEMOVIE is @JordanPeele‘s most ambitious film so far. Experience the adventure in IMAX starting July 22. Tickets: https://t.co/JhlEnNcE1p pic.twitter.com/15Zf6jvlPu — IMAX (@IMAX) July 11, 2022

NOPE

PRODUZIONE: Il film è stato scritto, prodotto e diretto da Jordan Peele. Tra i produttori anche il socio di Peele “Ian Cooper” per Monkeypaw Productions. Alcune delle sequenze sono state girate con cineprese IMAX. CAST: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Michael Wincott, Brandon Perea e Steven Yeun. USCITA: Al cinema dal 22 luglio 2022. In Italia dall’11 luglio.

TRAMA: “Cos’è un cattivo miracolo?” Il vincitore del premio Oscar® Jordan Peele ha sconvolto e ridefinito l’horror moderno con Scappa – Get Out e poi con Noi. Ora sta per introdurci in un nuovo incubo, un’esperienza horror epica: Nope. Il film riunisce Peele con il premio Oscar® Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar® Steven Yeun (Minari, Okja) come residenti in una solitaria gola di nell’entroterra della California che testimoniano una scoperta inquietante e agghiacciante. Il cast include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (noi, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions. Il film sarà distribuito da Universal Pictures in tutto il mondo.