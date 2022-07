Il cinecomic Thor: Love and Thunder ha vinto facilmente un Box Office Italia avvolto dalla voglia di estate da parte degli italiani.

In un mese dell’anno solitamente povero di nuove uscite, tra l’altro insolito per le release targate Marvel Studios, a vincere il botteghino nazionale è stato il quarto capitolo della saga legata al mitico Dio del Tuono. Il resto dei film in programmazione hanno registrato incassi più in linea con il periodo.

Nella quattro giorni classica del weekend di programmazione Thor: Love and Thunder (qui la nostra recensione) ha incassato 3.48 milioni di euro, i quali diventano 4.91 milioni nei cinque giorni in cui è stato al cinema. Statisticamente, quello del quarto Thor movie risulta il quarto miglior esordio dallo scoppio della pandemia, dietro Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e The Batman.

Elvis è scivolato nel weekend al secondo posto con un nuovo incasso da 239 mila euro, ed un totale di 2.03 milioni. La terza piazza del podio del Box Office Italia è andata al solito Top Gun: Maverick con 197 mila euro, ed un totale sempre più impressionante da 10.94 milioni. La top five è stata completata da Jurassic World il Dominio e Lightyear – La vera storia di Buzz, rispettivamente con incassi da 119 mila euro (totale 7.43 milioni) e 110 mila euro (totale 2.21 milioni).

Fonte: Cinetel