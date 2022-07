Doveva essere il weekend di Thor: Love and Thunder, ed in effetti la vittoria del Box Office Usa con oltre 140 milioni lo hanno confermato ampiamente.

Così come anticipato nel nostro precedente aggiornamento, l’esordio di Thor: Love and Thunder aveva il potenziale di distruggere il botteghino nazionale, ma si è dovuto “accontentare” di stravincerlo. Frenato dalle recensioni della critica nordamericana, e figlio di un punteggio CinemaScore B+ (tra i più bassi dell’MCU), il nuovo capitolo del franchise legato al Dio del Tuono ha esordito nel weekend con 143 milioni di dollari, guadagnando ciononostante il miglior esordio dello stesso franchise.

Tra le statistiche riportate da BoxOfficePro si può notare che tale incasso rappresenta il quarto dall’inizio della pandemia, il terzo del 2022, ed il 30° più alto di tutti i tempi. Numeri importanti, ma che avrebbero potuto essere ancor più importanti. E’ andata meglio a livello globale, dove Thor: Love and Thunder (qui la nostra recensione) ha aggiunto ai 143 milioni del Box Office Usa anche i 159 milioni di quello internazionale, per un totale di 302 milioni, e qui siamo al terzo più alto dall’inizio della pandemia.

In seconda posizione Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo ha incassato altri 45.5 milioni di dollari (-57%), per un totale di 210.07 milioni, risultato quasi in linea rispetto a quanto fatto da Minions nel 2015 (215.7 milioni allo stesso punto della programmazione). Top Gun: Maverick ha chiuso il podio con un nuovo incasso da 15.5 milioni di dollari, ed ora viaggia con un totale di 597.4 milioni (il più alto del 2022).

Nel resto dell’affollatissimo Box Office Usa ha raccolto il quarto posto di Elvis con 11 milioni di dollari (totale 91.1 milioni), mentre il quinto è andato a Jurassic World il Dominio con 8.4 milioni, ed un totale di 350.3 milioni (-8% rispetto a Jurassic World: Il Regno Distrutto allo stesso punto della programmazione).