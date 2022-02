Il remake di La Casa dei Fantasmi sarà nelle sale Usa da marzo 2023

La Disney ha ufficializzato la data di uscita per The Haunted Mansion (La Casa dei Fantasmi), remake del fantasy giunto in sala nel corso del 2003.

Le riprese del nuovo adattamento live action della celebre attrazione di Disneyland partiranno il prossimo ottobre da Atlanta, mentre l’uscita in sala è da oggi fissata per il 10 marzo 2023, è in sintesi la notizia che la Disney ha fatto trapelare in rete attraverso un aggiornamento profuso da ComicBook. Il nuovo The Haunted Mansion arriverà al cinema dietro la regia di Justin Simien (Dear White People, Bad Hair), con Dan Lin e Jonathan Eirich (Aladdin) in cabina di produzione con la Rideback. Nick Reynolds sarà invece il produttore esecutivo.

Nel nuovo cast al momento figurano attori del calibro di Danny DeVito, Owen Wilson, LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish. La trama, ovviamente, verterà su una famiglia che si trasferisce all’interno della celebre casa stregata. In passato La Casa dei Fantasmi è già approdato al cinema per la regia di Rob Minkoff (Il Re Leone, Stuart Little), in quell’occasione la star del film fu Eddie Murphy.