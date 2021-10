Danny DeVito nel cast del nuovo film Disney “La Casa dei Fantasmi”

Il cast del nuovo remake Disney di The Haunted Mansion (da noi La Casa dei Fantasmi) si è arricchito con la presenza illustre di Danny DeVito.

A confermare l’ingaggio del celebre attore hollywoodiano è stato questa notte un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter. Danny DeVito, ultimamente visto in Jumanji: The Next Level, si aggiunge così ad un cast in costruzione formato fino ad oggi da Owen Wilson, LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish.

Il film, come noto, si baserà sulla celeberrima attrazione di Disneyland e sarà diretto da Justin Simien (Dear White People, Bad Hair). In passato La Casa dei Fantasmi è già approdato al cinema per la regia di Rob Minkoff (Il Re Leone, Stuart Little), in quell’occasione la star del film fu Eddie Murphy.

Dan Lin e Jonathan Eirich (Aladdin) produrranno il film attraverso la Rideback, mentre Nick Reynolds sarà il produttore esecutivo. Le riprese si terranno ad Atlanta a partire dal mese di ottobre. L’operazione remake operata dalla Disney sembra puntare al rinnovamento del franchise di casa dedicato alle più celebri attrazioni dei parchi a tema, altri film presenti in questo rinnovamento sono Jungle Cruise, ed il suo prossimo sequel, ed il prossimo capitolo della saga Pirati dei Caraibi.