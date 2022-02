I Want You Back: recensione della commedia su Prime Video

I Want You Back è la nuova commedia romantica disponibile sulla piattaforma digitale di Prime Video. Questa è la recensione.

Peter ed Emma sono due ragazzi che sono stati mollati dai rispettivi fidanzati. Devastati dalle rotture, si incontrano per caso e, complici un karaoke e una serie di shot, escogitano un piano per interferire nella vita degli ex partener. Una serie di peripezie e di casualità fanno si che le cose prendano una piega sempre più strana. Il cast di I Want You Back è composto Charlie Day, Jenny Slate, Scott Eastwood, Manny Jacinto, Clark Backo, Gina Rodriguez, per la regia di Jason Orley.

Il film di Orley non si presenta su Prime Video con una trama che spicca per originalità, anzi oscilla spesso attraverso sprazzi di innovazione e clichè di genere, con un mix che però non dispiace. Peter ed Emma rappresentano non solo una coppia in frattura con la loro vita sentimentale, bensì sono due persone che hanno problemi e difficoltà con l’intera vita. Lavori non amati, sogni irrealizzati e obiettivi mai raggiunti sono i punti che accomunano le vite di queste due persone. Le delusioni amorose rappresentano pertanto solo la scintilla che porta al sopraggiungere di una serie di eventi talvolta bizzarri.

La narrazione è esterna e questo rende il tutto più completo, in quanto l’occhio esterno permette una visione ad ampio raggio della trama. Il cast è molto in linea con il quadro generale, gli attori chiamati a dare vita ai vari personaggi rappresentano in maniera discreta il senso di disgregazione e di ricomposizione su cui la trama poggia completamente. Le musiche a cura di Siddharta Khosla fanno da collante non solo alle scene, ma anche alle loro identità.

I Want You Back è pellicola di rottura e di rinascita, e regala momenti di assoluta ilaricità attraverso quello che possiamo definire un modo buffo di cercare di elaborare il “lutto” sentimentale. Un film leggero e di facile visione che non impegna, e regala alcuni momenti di divertimento.

I Want You Back è attualmente disponibile su Prime Video.