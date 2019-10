Grazie al solito Imp Awards questa mattina possiamo dare uno sguardo a tre nuovi quad poster di The Aeronauts, il film con Eddie Redmayne e Felicity Jones.

Come già accennato in precedenza, il film approderà prima nelle sale, per poi raccogliere spazio sul catalogo di Amazon Prime Video.

The Aeronauts

Diretto da Tom Harper, il film e destinato da Amazon prima ad una release teatrale, e solo successivamente alla piattaforma di casa (Amazon Prime Video). La storia segue l'incredibile record messo a punto dalla pioniera Amelia Wren, e dallo scienziato James Glaisher, i quali nel 1862 raggiunsero vette mai viste prima a bordo di una mongolfiera.

The Aeronauts segnerà la reunion cinematografica tra Eddie Redmayne e Felicity Jones, i quali hanno fatto sognare Hollywood con la loro interpretazione in La Teoria del Tutto nel 2014. Il cast conta la presenza anche di Tom Courtenay, Anne Reid, Rebecca Front, Vincent Perez, Tim McInnery, Phoebe Fox e Himesh Patel.

Amazon Studios rilascerà il film al cinema dal 6 dicembre 2019, successivamente su Amazon Prime Video dal 20 dicembre.