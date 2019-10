E' da poco disponibile sul catalogo Netflix il thriller London Fields. Ecco la nostra recensione.

Il thriller vede la partecipazione di un cast di primissimo livello con Amber Heard, Theo James, Billy Bob Thornton e Johnny Depp.

In una Londra senza tempo, dilaniata da una non precisata guerra civile, una misteriosa bionda di nome Nicola Six sa che verrà uccisa da un uomo. Con l'aiuto dello scrittore Sansom Young, Nicola cercherà di capire chi è il suo futuro assassino.

Il Commento

Certe cose nascono male e finiscono peggio, molto peggio. Per capire quanto male sia nato London Fields basti pensare che, durante le riprese, il regista e il produttore sono finiti in tribunale. Per completare l'opera due dei protagonisti, Amber Heard e Johnny Depp, a quel tempo sposati nella vita reale, subito dopo il film hanno divorziato e hanno cominciato una terribile battaglia legale che è ancora in corso.

Questo è già sufficiente per capire il livello qualitativo raggiunto da London Fields, uno dei peggiori film degli ultimi vent'anni. Un delirante viaggio nel nulla, negli sproloqui insensati di personaggi persi nel vuoto di una trama che non ha alcun senso, alcuno scopo. Un cast di altissimo livello non riesce minimamente a salvare London Fields dall'abisso.

I personaggi, tutti, sono delle ridicole macchiette in una sorta thriller noir che dovrebbe, in un certo senso, far ridere ma che in realtà fa solo venire tanto sonno. Dalla ninfomane al bullo delle periferia londinese, passando per il boss della mala, tutti i protagonisti sono delle caricature di se stessi. Ognuno ha una serie di frasi teoricamente profonde da dire, senza che nessuna di queste abbia minimamente senso.

L'unica cosa apprezzabile in due ore di noia mortale è la performance dell'attore meno noto tra tutti, l'inglese Jim Sturgess, capace di una mimica facciale strepitosa e che meriterebbe più risalto in un film con una trama dignitosa o, almeno, con una trama.

London Fields è un film da evitare come la peste nera, un disastro su tutti i fronti. Piuttosto che vedere questo film, tanto vale spegnere proprio la tv e andare a fare una passeggiata nel parco.