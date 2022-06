Warner Bros e Legendary Pictures hanno ufficializzato la data di uscita del prossimo capitolo del franchise noto come MonsterVerse.

I due studios, da tempo intenti a dimostrare la fiducia per lo spettacolare franchise legato a mostri leggendari quali King Kong e Godzilla, hanno scelto di ufficializzare oggi il misterioso prossimo capitolo cinematografico annunciando il 15 marzo 2024 come data di uscita (via Bloody Disgusting).

Il film in questione potrebbe essere quello da tempo affidato alla regia di Adam Wingard, già regista di Godzilla vs Kong, intitolato in via non definitiva Son of Kong, le cui riprese sarebbero in partenza in Australia per fine 2022. A tal proposito, lo stesso regista nel recente passato ha affermato che il film andrebbe a raccontare la nuova vita di King Kong all’interno della Terra Cava scoperta nella seconda parte di Godzilla vs Kong.

Va ricordato, infine, che la Legendary ha preso accordi con Apple Studios per dare vita ad una serie in live-action destinata a Apple Tv+ dove si parlerà della Monarch e della sua ricerca dei leggendari mostri che abitavano la Terra in passato.