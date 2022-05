Matt Shakman alla regia dello spin off MonsterVerse di Apple TV+

È dall’inizio di quest’anno che la Legendary ha svelato i suoi piani per ampliare il franchise MonsterVerse anche sul piccolo schermo, e questo attraverso uno spin off targato Apple TV+.

Ora, finalmente, sappiamo chi è stato designato quale direttore di almeno due degli episodi che comporranno la futura serie dedicata agli iconici Titani. La Legendary ha infatti da poche ore annunciato, attraverso il suo account ufficiale di Twitter, che a sedersi sulla sedia del regista sarà Matt Shakman.

La nuova serie sarà ambientata successivamente agli accadimenti visti in Godzilla, il film del 2014 diretto da Gareth Edwards, e prima degli eventi raccontati nel sequel del 2019 King of the Monsters. La trama si concentrerà su di una famiglia che ha legami con la Monarch, l’organizzazione segreta che monitora l’attività dei Titani in tutto il mondo, questa la sinossi.

“A seguito della colossale battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco svelando la sconvolgente realtà che i mostri sono veri, la serie esplora il viaggio di una famiglia alla scoperta dei propri segreti sepolti e di ciò che la collega all’organizzazione segreta nota come Monarch.”

Ricordiamo che Matt Shakman, già acclamato regista della serie Disney WandaVision, è stato recentemente scelto per dirigere il prossimo fim di Star Trek, oltre ad aver diretto diversi episodi di Game of Thrones , Succession , The Boys. Il regista ha ricevuto inoltre ben due nomination agli Emmy 2021 proprio per la serie Marvel ed una agli Emmy 2020 per aver diretto un episodio della serie Hulu The Great.

La Legendary è estremamente attiva sul franchise MonsterVerse, è infatti di qualche giorno fa l’annuncio relativo alla scelta dell’attore Dan Stevens quale protagonista del sequel di Godzilla vs Kong.

La serie, ancora senza un titolo, sarà un prodotto targato Legendary Television. Lo sceneggiatore Chris Black (Star Trek: Enterprise, Outcast) sarà showrunner. Tra i produttori anche Matt Fraction (Hawkeye), Joby Harold e Tory Tunnell della Safehouse Pictures e Hito Matsuoka e Takemasa Arita della Toho, casa di produzione proprietaria di Godzilla. Come anticipato, Apple Studios si occuperà della distribuzione su AppleTv+.

