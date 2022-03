Godzilla vs Kong: le riprese del sequel alla fine del 2022

Si muove qualcosa riguardo il MonsterVerse, il celebre franchise cinematografico culminato lo scorso anno con l’uscita al cinema di Godzilla vs Kong.

SuperHeroHype questa mattina ha riferito che Legendary Pictures e Warner Bros si muoveranno presto per avviare la produzione del sequel di Godzilla vs Kong, con riprese quasi certamente previste per fine 2022 nel Queensland, in Australia. La fonte specifica che al momento nessuna informazione sulla trama – ne tantomeno sul cast – è nota agli addetti ai lavori.

L’esordio al cinema, ed in contemporanea su HBO Max, di Godzilla vs Kong ha rappresentato una piccola vittoria per Warner Bros in un 2021 difficile a causa dell’insorgere dell’emergenza Covid-19. La realizzazione di un sequel, e quindi la continuazione del franchise MonsterVerse, ha rappresentato da subito una certezza in quel di Hollywood.

Nell’ultimo aggiornamento noto, datato lo ricordiamo aprile 2021, il regista Adam Wingard ha riferito che il sequel del suo film avrebbe potuto riguardare il ritorno di King Kong nella Terra Cava, con un titolo provvisorio noto come Son of Kong. Inoltre, va detto che la Legendary è intenzionanta a realizzare anche una serie tv su Apple Tv+ con protagonista la Monarch, la società segreta che da anni segue il ritorno sulla Terra dei Titani.