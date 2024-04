Musica e passione nel primo trailer di Joker: Folie à Deux

Come da promessa, questa notte la Warner Bros ha diffuso il trailer ufficiale di Joker: Folie à Deux, il nuovo film ispirato al celebre villain DC.

Il trailer è stato rilasciato questa notte in occasione della presentazione del film al CinemaCon di Las Vegas. Il regista Todd Phillips, presente al panel Warner Bros, ha voluto presentare i proprietari delle sale cinematografiche per aver scelto di distribuire il suo Joker in maniera fedele nonostante la narrativa sembrasse ispirare solo violenza.

Il nuovo Joker movie è stato co-scritto e diretto da Todd Phillips, l’altro co-sceneggiatore è Scott Silver. “Folie à Deux” è il termine che significa “psicosi condivisa” o “disturbo delirante condiviso”, il che è probabilmente un riferimento alla presenza di Harley Quinn nel film. Le riprese si sono tenute tra New York e Los Angeles. La data di uscita del film al cinema è fissata per il 4 ottobre 2024. In Italia dal 2 ottobre.

NEL CAST Joaquin Phoenix, premio Oscar per la sua interpretazione nel primo capitolo, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Harry Lawtey, Zazie Beets.

Non è più solo. Joker: Folie à Deux, dal 2 ottobre solo al cinema. #Joker2IlFilm pic.twitter.com/VjgHQ1IumU — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) April 10, 2024

