Game of Thrones: lo spin-off su Jon Snow non si farà!

L’universo narrativo attorno alla serie Game of Thrones è in piena espansione, ma a quanto pare non conterà su Jon Snow.

Annunciato nel mese di giugno 2022, lo spin-off sul personaggio di Jon Snow sembra non aver avuto i favori di casa HBO. Ad aggiornare sullo stato della produzione – o non produzione in questo caso – è stato in queste ore il suo interprete Kit Harington. Parlando con ScreenRant, infatti, l’attore britannico ha riferito che la serie non è più in svilippo.

“Durante lo sviluppo, guardi ogni angolazione e vedi se ne vale la pena. E attualmente non è così. Al momento la cosa è fuori discussione, perché non siamo riusciti a trovare la storia giusta da raccontare e di cui fossimo abbastanza entusiasti. Quindi abbiamo deciso di tirare i remi in barca per il momento. Potrebbe esserci un momento in futuro in cui torneremo a farlo, ma al momento no. Sta lì fermo!”

Le parole di Harington, anche se non in maniera definitiva, sembrano chiudere la questione Jon Snow, e questo nonostante la passione dei fan di Game of Thrones, i quali non hai smesso di dichiarare il loro amore per il celebre personaggio. Non resta pertanto di attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

Intanto HBO sta continuando ad espandere l’universo televisivo ispirato ai romanzi di George R.R. Martin con nuovi spin-off a parte questo. A tal proposito, va ricordato che in arrivo c’è la seconda stagione di House of the Dragon, mentre in via di sviluppo c’è il prequel “Il Cavaliere dei Sette Regni” e lo spin-off su Aegon Targaryen intitolato per il momento “Aegon’s Conquest“.

