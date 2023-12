Premio Franco Solinas: i vincitori della Fase II 2023

Nei giorni scorsi sono stati annunciati i vincitori del Premio Franco Solinas 2023 e i vincitori del Premio Italia-Spagna 2023.

Di seguito vi proponiamo il comunicato ufficiale con i nomi dei vincitori e le dichiarazioni a caldo dei protagonisti.

“GOODBYE, JUGOSLAVIA” DI IVAN PAVLOVIĆ È IL VINCITORE DEL PREMIO INTERNAZIONALE FRANCO SOLINAS 2023 ALLA MIGLIORE SCENEGGIATURA

La Borsa di Studio Claudia Sbarigia a “Roma, Notte dei morti” di Angela Norelli. Consegnato il Premio ex-aequo del Premio Solinas Italia Spagna.

Roma, 15 dicembre 2023 – Si è tenuta ieri a Roma, presso Casa Dante, la manifestazione di premiazione della La 38°edizione del Premio Franco Solinas alla migliore sceneggiatura per il Cinema e il Convegno “LE STORIE AL CENTRO” a cui hanno partecipato oltre 200 protagonisti della filiera cinematografica tra sceneggiatori, registi, produttori, critici cinematografici, giornalisti e Istituzioni. E’ stata questa l’occasione per consegnare Il Premio Solinas Italia Spagna ex-aequo a “Strade interrotte”di Valentina Morricone e a “Tea” di Maria Cristina Di Stefano e Matteo Calzolaio. Il premio era stato annunciato nell’ambito del Festival del Cinema Italiano di Madrid da Maria Luisa Pappalardo – Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid.

La Giuria della seconda fase del Premio Internazionale Franco Solinas alla Migliore Sceneggiatura , composta da Ippolita di Majo, Alessandro Fabbri, Fulvio Firrito, Paola Freddi, Guido Iuculano, Stefano Lodovichi, Silvia Napolitano, Marco Pettenello, Federico Pontiggia e Federica Pontremoli, ha rilevato un’altissima qualità di scrittura in tutti gli 8 progetti finalisti che concorrevano ai premi – AMICHE CARE di Dario Bonamin, BRESSO FOREVER di Ruggero Melis e Alessandro Redarelli, CARDINI di Valentina Morricone, Margherita Arioli e Francesco Castellaneta, IL FIGLIO PERBENE di Luca Maria Piccolo, GOODBYE, JUGOSLAVIA di Ivan Pavlović, NARCOS-LESSIA di Ylenia Rubbini e Roberta Corea, ROMA, NOTTE DEI MORTI di Angela Norelli e SBARRE di Francesco Toto e Mattia Napoli – ma uno solo ha messo d’accordo tutti:

GOODBYE, JUGOSLAVIA di Ivan Pavlović

Vince il Premio Internazionale Franco Solinas 2023 alla Migliore Sceneggiatura di 8.000 euro con la seguente motivazione: “Bojan e Damir sono fratelli e giocano a basket a Sarajevo, sognano di essere convocati in Nazionale proprio quando il loro paese sta per sgretolarsi nell’orrore della Guerra. Attraverso il loro sguardo incongruo e laterale, l’Autore affronta un Tema difficile, con sensibilità nel tratteggiare i personaggi, consapevolezza della materia e una scrittura sobria e proprio per questo commovente.”

La Giuria ha inoltre assegnato la Borsa di Studio Claudia Sbarigia di 1.000 euro dedicata a premiare il talento nel raccontare i personaggi e l’universo femminile a:

ROMA, NOTTE DEI MORTI di Angela Norelli

con la seguente motivazione: “Della sceneggiatura colpisce il rapporto tra le protagoniste, vero cuore della storia. Il delirante viaggio notturno di Camilla e Alessia, diventa l’occasione per avvicinare due mondi distanti che apparentemente non hanno possibilità di comunicare. La solidarietà tra le due giovani donne, nata in reazione ad un’aggressione maschile, crea le condizioni per una complicità profonda che le aiuterà ad affrontare nodi insoluti delle loro vite”.

La dotazione dei premi è messa a disposizione dalla SIAE – Società Italiana degli Autori e degli Editori.

Lorenza Lei – Responsabile Cinema e Audiovisivo Regione Lazio

“Il Premio Solinas è un’importante occasione per scoprire nuovi talenti, un luogo di incontro e scambio tra varie esperienze di grandi professionisti. Il compito del cinema e dell’audiovisivo è quello di raccontare storie. Storie drammatiche, divertenti, affascinanti, avventurose. L’importante è che siano belle storie, ma soprattutto che siano scritte bene. La Regione Lazio è impegnata nel contribuire a dare risorse e strumenti di formazione agli autori. Ritengo che il ruolo degli sceneggiatori sia centrale nella produzione delle opere e dobbiamo sostenerlo con grande forza. Continua il nostro impegno con il Premio Solinas per favorire progetti di scrittura originali e dare spazio alle giovani generazioni.

Gianluca Aste – Presidente Fondazione Sardegna Film Commission

“L’intuizione pionieristica del premio Solinas si riconferma: è una straordinaria opportunità per i talenti della scrittura in Italia che non solo vengono valorizzati, per la capacità di elaborare e costruire storie inedite ed originali! – afferma soddisfatto il Presidente della Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Sardegna. IL Premio Solinas è anche la possibilità di affiancare grandi maestri e maestre ai giovani emergenti, poter perseguire l’affinamento della sceneggiatura in una vera scuola di scrittura e poter raggiungere con molta probabilità i tavoli produttivi più importanti a livello internazionale con ottimi mentori. Il Premio Solinas si conferma una fucina di talento, una straordinaria scuola di scrittura ed una metodologia di lavoro che mette la qualità delle storie al centro della meritocrazia più radicale, a partire dalla magia che la Sardegna garantisce anno dopo anno. “

Annamaria Granatello – Presidente e Direttrice Premio Solinas:

“Sono particolarmente felice perché è ormai evidente che il Premio Solinas, con la sua attività di scoperta e promozione dei giovani talenti, unita alla creazione di spazi di confronto e formazione – Lab, convegni, master class, sessioni di pitching e networking – svolge un ruolo fondamentale nell’industria cinematografica e audiovisiva italiana. La valorizzazione dei creatori delle storie è sempre stata e sempre sarà il centro del nostro lavoro. Un lavoro che al Premio Solinas viene svolto dai creatori stessi – sceneggiatori, registi e produttori, insieme a giornalisti, critici, montatori, attori. Quando l’intera filiera industriale lavora con curiosità, rispetto, attenzione e generosità per rinnovare e rafforzare se stessa a partire dalle storie possono accadere cose bellissime, e qui accadono. Ringrazio fortemente tutti i nostri sostenitori, le Associazioni di categoria e gli sponsor. Grazie davvero!”

