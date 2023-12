Ridley Scott dirigerà un thriller dal titolo BOMB

Archiviata l’esperienza con Napoleon, l’instancabile Ridley Scott ha scelto il suo prossimo film: un thriller dal titolo BOMB.

Deadline ha riferito che 20th Century Studios si è aggiudicato un’asta milionaria per l’acquisizione di una storia breve di Kevin McMullin, intitolata per l’appunto “BOMB“. La fonte ha riferito che Ridley Scott è collegato al progetto sia in cabina di regia che in quella di produzione con la sua Scott Free Productions. Secondo la fonte, inoltre, l’asta ha visto tra i partecipanti Apple, Netflix, Sony e Warner Bros.

Questa la descrizione del racconto breve BOMB: “Frankie Ippolito, un negoziatore di ostaggi, viene chiamato in servizio la notte prima del suo matrimonio a Londra. E stata da poco scoperta una bomba della Seconda Guerra Mondiale in un cantiere di Piccadilly Circus e c’è un uomo che sembra pronto a farla esplodere. Quest’uomo, deciso a comunicare solo con Frankie, scatena una serie di eventi che coinvolgono il negoziatore in una frenetica corsa contro il tempo per evitare una catastrofe imminente.”

Lo scrittore Kevin McMullin avrà il compito di adattare il suo racconto in una sceneggiatura.