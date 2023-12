La Ruota del Tempo: in arrivo una trilogia al cinema

I romanzi di Robert Jordan che hanno ispirato la serie Prime Video “La Ruota del Tempo” saranno ancora una volta fonte di ispirazione per Hollywood, ma questa volta attraverso una nuova trilogia cinematografica.

Deadline ha confermato che Amazon Studios e Sony Pictures hanno puntato su Kari Skogland (The Falcon and the Winter Soldier) per la regia di The Age of Legends, primo capitolo della suddetta nuova trilogia cinematografica. Zack Stentz (Thor, X-Men: First Class) è stato invece ingaggiato come sceneggiatore.

Secondo le prime informazioni, la trilogia La Ruota del Tempo sarà ambientata molti millenni prima dei fatti narrati all’interno dei romanzi di Jordan. In particolare esploreranno l’ascesa dell’Oscuro, ma anche il declino del mondo nella oscurità e nella guerra. I film racconteranno anche le tragiche storie dei Reietti, ex leader ora sedotti dall’Oscuro, ed i sacrifici coraggiosi di eroi insospettati che combattono per proteggere l’umanità.

The Age fof Legends sarà prodotto da Rick Selvage e Larry Mondragon di Iwot Productions e Ted Field di Radar Pictures. Selvage, Mondragon e Field sono anche produttori esecutivi dell’adattamento televisivo in onda su Prime Video. Eva Longoria, James Leon, Mike McGuiness e Justin Smith sono i produttori esecutivi.