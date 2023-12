Box Office Italia: Wonka ad un passo dal milione in due giorni

Wonka ha mantenuto agevolmente la prima posizione del Box Office Italia anche nella giornata di venerdì, ed ora il totale ha quasi raggiunto il milione.

Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, Wonka ha raccolto venerdì un nuovo incasso da 545 mila euro, per un totale in due giorni – con anteprime annesse – di 966 mila euro. Con questi incassi è molto probabile che il traguardo dei 2 milioni entro domenica sia ampiamente superato.

Il podio del Box Office Italia è stato poi completato da le altre due nuove proposte del weekend, ossia Santocielo e Ferrari: la nuova commedia della premiata ditta “Ficarra & Picone” in seconda posizione ha incassato altri 177 mila euro, per un totale di 328 mila, mentre il biopic di Michael Mann ne ha raccolti 131 mila in terza posizione (totale 403 mila).

Per quanto riguarda C’è ancora domani (la nostra recensione), infine, il suo incasso totale con ieri si è avvicinato ulteriormente ai totali di Avengers: Endgame e Alice in Wonderland. Saranno superati nella giornata odierna.