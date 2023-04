In occasione del First Contact Day, ovvero la ricorrenza della data del “Primo Contatto” tra gli Umani e i Vulcaniani (05/04/2063), Paramount+ ha rilasciato i primi characters poster della seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds.

Ogni singolo character poster (li trovate in fondo alla pagina) è dedicato a ciascun personaggio facente parte dell’equipaggio dell’Enterprise negli anni precedenti al subentro di James T. Kirk al comando della mitica Nave Stellare:

Capitano Christopher Pike ( Anson Mount ),

), Numero Uno ( Rebecca Romijn )

) Signor Spock ( Ethan Peck )

) Christine Chapel ( Jess Bush )

) La’an Noonien-Singh ( Christina Chong )

) Nyota Uhura ( Celia Rose Gooding )

) Erica Ortegas ( Melissa Navia )

) Dottor M’Benga (Babs Olusanmokun)

Manca chiaramente l’immagine dell’Ingegnere Hemmer (Bruce Horak) perché immolatosi nell’episodio della prima stagione intitolato “Tutti coloro che vagano”, ciò al fine di evitare che l’embrione del Gorn all’interno del suo corpo potesse svilupparsi e nascere, causando comunque la morte del suo ospite.

Ricordiamo che la seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds sarà trasmessa, a cadenza settimanale dal servizio streaming di Paramount+, a partire dal 15 giugno prossimo. In italia, come è ormai prassi, la trasmissione dello spettacolo sarà posticipata di un giorno.

Erica Ortegas

Dott. M’Benga

Uhura

La’an

Christine Chapel

Signor Spock

Una Chin-Riley

Capitano Christopher Pike