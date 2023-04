Il divo di Hollywood Johnny Depp sarà protagonista dell’apertura del Festival di Cannes 2023 con il film storico Jeanne Du Barry.

Assente dai riflettori della grande Hollywood a causa della querelle legata al suo fallimentare divorzio con Amber Heard, l’attore Johnny Depp si avvia a riprendersi le luci della ribalta a partire dal celebre Festival di Cannes. Il film diretto da Maïwenn, infatti, è stato scelto come film d’apertura per Cannes 2023, l’annuncio è arrivato quest’oggi attraverso i canali social del Festival. Jeanne Du Barry avrà la sua prima mondiale martedì 16 maggio e sarà distribuito in contemporanea nei cinema francesi.

Il film di Maïwenn segue la storia di Jeanne (interpretata dalla regista), una giovane donna della classe operaia che sfrutta la sua ambizione per scalare le gerarchie francesi. Le gesta della giovane attirano l’attenzione di Re Luigi XV (Depp) che se ne innamora perdutamente. Il trasferimento di Jeanne a Versailles viene però accolto con sgomento dalla classe reale.

IL TWEET UFFICIALE

Jeanne du Barry de Maïwenn en ouverture de #Cannes2023 ! 🎬

Dans son 6e film, projeté le 16 mai prochain, jour de sa sortie en salles, la réalisatrice incarne la favorite du roi Louis XV, interprété par Johnny Depp.

👉 https://t.co/yxCchwvHJq @whynotprod @Le_Pacte pic.twitter.com/5iieg1WAoo — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 5, 2023