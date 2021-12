Il poster ufficiale italiano di Sonic 2 – Il Film, al cinema da aprile

Eagle Pictures ha da poco diffuso il poster ufficiale italiano di Sonic 2 – Il Film, sequel del fortunato successo cinematografico diretto da Jeff Fowler nel 2020.

Il lancio del poster, oltre a confermare l’uscita italiana nel mese di aprile, regala un nuovo sguardo alla new entry della saga cinematografica, si tratta ovviamente di Tails, celebre personaggio della saga videoludica SEGA apparso nei titoli di coda di Sonic – IL Film. Il poster, inoltre, conferma il nuovo scontro con Eggman, il villain interpretato ancora una volta da Jim Carrey.

Ricordiamo che le riprese del film sono terminate lo scorso maggio, da allora è partita la lunghissima fase di post-produzione. Ecco qui di seguito il poster.

SONIC 2 – IL FILM

PRODUZIONE: Sonic 2 sarà diretto da Jeff Fowler, e prodotto da Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakaharac. Hajime Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller fungeranno da produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata firmata da Pat Casey & Josh Miller e John Whittington. CAST: James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O’Shaughnessey con Idris Elba e Jim Carrey. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane da aprile 2022.

TRAMA PRIMO FILM: Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, SONIC – IL FILM racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo. Il film, pensato per ragazzi e famiglie, vede tra gli altri la partecipazione di Tika Sumpter nei panni di Annie Wachowski, la moglie dello sceriffo Tom.