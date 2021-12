Amandla Stenberg nel cast di The Acolyte, la nuova serie Star Wars

L’attrice Amandla Stenberg è il primo nome presente nel cast di The Acolyte, la nuova serie live action ambientata nell’universo Star Wars.

Annunciata solo da poco, la nuova serie viene descritta come un mystery-thriller che andrà a scavare negli oscuri segreti della galassia, svelando l’emergere di poteri emergenti legati al lato oscuro della Forza negli ultimi giorni dell’Alta Repubblica. Il titolo fa riferimento agli individui che hanno delle abilità legate alla Forza e imparano da un Lord Sith con maggiore esperienza. Le riprese della nuova serie The Acolyte inizieranno nel 2022 e alla guida del progetto ci sarà Leslye Headland che si occuperà della sceneggiatura, della produzione e avrà l’incarico di showrunner.

La Stenberg si è fatta apprezzare di recente nel cast del film Caro Evan Hansen, prima ancora ha recitato nella saga Hunger Games, ma anche in show televisivi quali The Eddy, Sleepy Hollow e Drunk History. Il ruolo che ha ottenuto in The Acolyte è al momento tenuto sotto chiave da Lucasfilm e Disney.