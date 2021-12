La leggenda continua nel nuovo trailer di The Book of Boba Fett

A meno di un mese dalla messa in onda del primo episodio di The Book of Boba Fett, l’account ufficiale di Disney+ ha appena diffuso un nuovo emozionante trailer.

Il breve trailer mostra sequenze inedite, e getta uno sguardo a quello che sembra essere stata la genesi del leggendario fuorilegge/mercenario interstellare Boba Fett (Temuera Morrison). Ricordiamo, così come del resto fatto dai canali social del servizio digitale di casa Disney, che la messa in onda del primo episodio di The Book of Boba Fett è attesa per il 29 dicembre.

Per dare uno sguardo ai characters poster di Boba Fett e Fennec Shand visitate questo nostro ultimo aggiornamento.

Questo mese, ritorna sulle sabbie di Tatooine. #TheBookOfBobaFett, la Serie Originale, sarà disponibile dal 29 Dicembre in streaming su #DisneyPlus. pic.twitter.com/RbYBwL6nXx — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) December 9, 2021

THE BOOK OF BOBA FETT

PRODUZIONE: La serie è stata prodotta da Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore. CAST: Temuera Morrison e Ming-Na Wen. DISTRIBUZIONE: Dal 29 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+

TRAMA: The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.