Il colosso dello streaming Netflix ha confermato quest’oggi il rinnovo per una terza stagione di Outer Banks, la serie creata da Jonas e Josh Pate e Shannon Burke.

Il rinnovo per una terza stagione è arrivato a seguito di un ottimo seguito di pubblico durante l’ultima tornata episodica (qui la recensione). Nel particolare il colosso ha confermato (via THR) che Outer Banks è stata la serie inglese più vista a livello globale nelle quattro settimane successive al lancio della seconda stagione. Nelle classifiche di streaming settimanali di Nielsen (che coprono solo gli Stati Uniti), inoltre, la serie ha raggiunto numeri impressionanti nei primissimi giorni.

La seconda stagione di Outer Banks ha visrto John B (Chase Stokes) e Sarah (Madelyn Cline) in fuga verso le Bahamas, con amici e nemici ancora alla ricerca di 400 milioni di dollari in oro. Stokes, Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey e Charles Esten sono pronti a riprendere i loro ruoli nella terza stagione. Carlacia Grant, che si è ripresentata nella seconda stagione, è stata promossa a regolare nella terza stagione.

Jonas e Josh Pate e Shannon Burke torneranno come showrunner e produttori esecutivi nella terza stagione.

Outer Banks sta per tornare con la stagione 3! Ci vediamo a Poguelandia, Pogues 😇 pic.twitter.com/c1TUrpgeKH — Netflix Italia (@NetflixIT) December 8, 2021

OUTER BANKS

PRODUZIONE: La serie è stata creata – e prodotta – da Jonas e Josh Pate e Shannon Burke. CAST: Charles Esten (Nashville), Chase Stokes (Tell Me Your Secrets, Daytime Divas), Madelyn Cline (Boy Erased), Madison Bailey (Black Lightning), Jonathan Daviss (Age of Summer), Rudy Pankow (Solve), Austin North (I Didn’t Do It, All Night) e Drew Starkey (Love, Simon), Elizabeth Mitchell (Lost). DISTRIBUZIONE: Prossiamamente su Netflix.

TRAMA SERIE: Gli Outer Banks sono una sottile striscia di sabbia che si estende per 160 km disegnando la costa del Carolina del Nord negli Stati Uniti d’America. Territorio paludoso che si affaccia sull’oceano Atlantico, è il territorio in cui si snodano le vicende fra in Kook (ricchi del posto) ed i Pogues (la manovalanza locale). In questo scenario si snodano le avventure di un gruppo di ragazzi: John B. (Chase Stokes), JJ (Rudy Pankow), Kie (Madison Bailey) e Pope (Jonathan Daviss). I quattro amici, tutti Pogue, si trovano coinvolti, loro malgrado in un crescendo di eventi che li porterà sulle tracce del famigerato tesoro disperso della Royal Merchant, un mercantile che trasportava un carico di lingotti inglesi e che era affondato di fronte alle Outer Banks 150 anni prima. John B., oltre al tesoro, spera di ritrovare anche il padre, scomparso in mare nove mesi prima ed anch’egli stregato dal vascello sommerso.